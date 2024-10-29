الشناوي: الأهلي أفضل من يمثل إفريقيا وهدفنا الفوز ببطولة إنتركونتيننتال

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد فريق الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام العين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال محمد الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا، إن الأهلي يبحث عن الفوز دائمًا، وفي كل بطولة يشارك فيها يكون الهدف هو منصة ‏التتويج، ودوافعنا متجددة وجمهورنا لا يقبل سوى بالبطولات.

وأضاف الشناوي، حققنا الفوز بكأس السوبر المصري مؤخرًا، وهو أول بطولة لنا هذا ‏الموسم ‏وبداية لحصد المزيد من الألقاب ونعلم أن هناك تحدياتٍ كبيرة تنتظرنا سواء على ‏المستوى ‏العالمي أو القاري أو المحلي، والبداية من مواجهة العين الإماراتي، ونأمل ‏أن يحالفنا ‏التوفيق ونتوج أبطالًا للمسابقة، وهو أمر سيكون مميزًا بالنسبة إلينا.

وتابع حارس مرمى الأهلي أن البطولات العالمية تكون فرصة رائعة للتعبير عن ثقافة كرة القدم في قارة إفريقيا، لأننا نمثل خلالها قارتنا العظيمة ذات التاريخ الكبير في اللعبة، ودائمًا ما كان النادي الأهلي خير من يمثل كرة القدم الإفريقية في المحافل الدولية.

وأشار الشناوي إلى أن فريق العين الإماراتي من الفرق المميزة في آسيا، ولديه سجل حافل بالنتائج الرائعة، كما أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ونعلم جيدًا أن المواجهة أمام العين غاية الأهمية ولكننا نخوض المباراة على ملعبنا، ونريد أن ‏نحتفل مع ‏جماهيرنا التي تساندنا على طول الخط، والتي سيكون لها دور كبير في هذه المباراة كعادتها دائمًا، نأمل أن يكون التوفيق حليفنا، ونحتفل مع جماهيرنا بلقبٍ جديد هذا الموسم.‏

وواصل الشناوي، أن نادي العين يضم عناصر مميزة من بينهم بكل تأكيد المغربي ‏سفيان ‏رحيمي، كل ما أستطيع أن أؤكده أن الأهلي يحضِّر بشكلٍ جيد قبل أي مباراة، ‏ونحترم ‏العين الإماراتي بكل لاعبيه وجهازهم الفني، نتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق ببطلي إفريقيا وآسيا، فهو لقاء الأشقاء بين الأهلي المصري نادي القرن الإفريقي والعين بطل آسيا.

وشدد على أن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي حقق نجاحاتٍ في أفريقيا، وكأس القارات للأندية، حيث سبق وفوزنا بالميدالية البرونزية 4 مرات، وهدفنا بكل تأكيد ‏تحقيق إنجازٍ جديد، لكن الأهلي يفكر دائمًا في المباراة المقبلة ‏ولا يستبق الأحداث وكل تركيزنا حاليًا ينصب على ‏مباراة العين، صحيح أنه بشكل عام لدينا تطلعات كبيرة ‏للوصول إلى نهائي البطولة ‏واللعب أمام ريال مدريد، ولكن دعنا نركز ‏أولًا على مباراة العين التي ‏تعد الأهم والتي تشغل تركيزنا واهتمامنا حاليًا، نريد أن نتوج أبطالًا للقارات الثلاث أولًا، ثم نستعد بعد ذلك للمرحلة التالية في الدوحة، نتطلع للوصول ‏إلى أبعد ‏نقطة خلال منافساتها، لكننا نخطو خطوة بخطوة، ولا نستبق الأحداث، وهذا ما تعلمناه في الأهلي.