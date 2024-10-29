محافظ البحيرة تستقبل سفير بيلاروسيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها اليوم الثلاثاء، سيرجي تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا لدى القاهرة، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة، أبرزها الترويج السياحي لمحافظة البحيرة وتوطين الصناعات البيلاروسية الحديثة في المجال الزراعي.

واستعرضت الدكتورة جاكلين عازر، خلال اللقاء المقومات السياحية الفريدة لمحافظة البحيرة، مسلطة الضوء على مدينة رشيد بتراثها العريق وإرثها التاريخي المميز، التي تجذب الزوار بمواقعها الأثرية الفريدة.

كما تناولت أهمية وادي النطرون كوجهة سياحية دينية وترفيهية وعلاجية، لما تحتويه من أديرة أثرية وطبيعة خلابة ومنتجعات علاجية، مما يجعلها نقطة جذب سياحي عالمية.

كما شمل اللقاء مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون في مجالات الصناعة والزراعة وخاصة السلع المحلية التي تشتهر بها محافظة البحيرة.

وأعرب السفير البيلاروسي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وإعجابه بالمقومات المتنوعة لمحافظة البحيرة، مؤكدًا رغبة بيلاروسيا في تعزيز التعاون السياحي وتبادل الزيارات، لدعم الاقتصاد المحلي وتعريف السياح بالتراث المصري.

وأشار السفير تيرتنتييف إلى اهتمام بلاده بتوطين الصناعات البيلاروسية الحديثة في البحيرة، مشددًا على أهمية بناء شراكات مع المستثمرين المصريين في هذا المجال.

كما عبر عن رغبته في بحث احتياجات السوق الزراعي بالمحافظة، خاصة في مجالات الآلات الزراعية والميكنة وتوطين صناعاتها، مع إمكانية توفير المعدات اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في مشروعات تكنولوجيا المياه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتفعيل الشراكات مع الجانب البيلاروسي وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أهدى السفير البيلاروسي كتيبا يضم صورا ومعلومات عن دولة بيلاروسيا، تعبيراً عن الصداقة بين البلدين، وقدمت الدكتورة جاكلين عازر، درع محافظة البحيرة للسفير سيرجي تيرتنتييف، تكريما لجهوده في تعزيز أواصر التعاون المثمر، وتأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع البلدين.