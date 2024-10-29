محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع مجمع المواقف "أسفل محور عدلي منصور، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

وذلك بحضور :"بلال حبش" نائب المحافظ، أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف، الهيئة العامة للطرق والكباري، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، عبد الحي سيد، مدير مشروع المواقف، شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بالمحافظة ، الشافعي ممدوح مدير المشروع، وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية والشركة المنفذة

وخلال الزيارة، تابع المحافظ سير أعمال إنشاء النفق الذي يربط بين موقف المحافظات "على طريق بني سويف /دمو"، وموقف المراكز "على طريق بني سويف/ الواسطى"، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، والتي تضمنت انتهاء أعمال المرحلة الأولى، وشملت المناطق الإدارية والخدمية الثلاثة وساحات الانتظار للمحافظات والمراكز والخزان الأرضي الأسوار، فيما يتواصل العمل في المرحلة الثانية وتتضمن استكمال الأسوار وساحات الانتظار والمظلات، نفق المشاه، فيما تجرى أعمال حدادة سقف النفق وتنفيذ صب البلاطات الخرسانية وتصنيع حديد المظلات

حيث شدد المحافظ على أهمية تذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع ،الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية ، وتتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، مما يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة، خاصة وأن المشروع يستهدف رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، فضلاً عن كونه يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة

تجدر الإشارة إلى مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.