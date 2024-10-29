الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:57 م

لازم نكون فاهمين إنهم ما يعرفوش يستخدموا سلاح (نواة البلح) في غزة مع إنه موجود عندهم واللي مانعهم مش المجتمع الدولي والكلام ده.. لا، هما عاوزين غزه لأهداف أخرى لتصبح موطنًا يعيشون فيه.. علشان كده من سياستهم الخاصة وأجندتهم تطوير فكرة ومنظومة الحرب السيبرانية بشكل كبير والحرب دي مش معناها الإلكترونية بس كل بلد ليها سياسة خاصة في الحروب.. على سبيل المثال وليس الحصر في بلاد تتم محاربتها عن طريق سياسة الحصار والاحتلال والجوع.. وبلاد آخرى تتم محاربتها عن طريق عدم ضخ تنمية اقتصادية أو أي استثمارات.. وبلاد تتم محاربتها من الداخل بشن فتن طائفية.. وبلاد أخرى تتم محاربتها بكل الوسائل المذكورة أعلاه ولكنها صامده ومستمرة في البناء رغم كل الصعاب.

الحروب السيبرانية، أو الحرب الإلكترونية، تشير إلى استخدام الهجمات الرقمية لتحقيق أهداف سياسية، عسكرية، أو اقتصادية ضد دول، منظمات، أو أفراد. يتم ذلك عن طريق استغلال الأنظمة المعلوماتية، الشبكات، والبنية التحتية الرقمية. ومن أبرز صورها الهجمات الإلكترونية مثل:

1. هجمات البرمجيات الخبيثة: حيث يتم استخدام برمجيات تدميرية أو تجسسية لاختراق أنظمة العدو.

2. هجمات حجب الخدمة (DDoS) وتهدف إلى إغراق الخوادم بالطلبات لمنع الوصول إلى الخدمات.

3. الهجمات على الأنظمة الحيوية: استهداف البنية التحتية مثل محطات الكهرباء، النقل، والاتصالات بهدف تعطيل الحياة اليومية.

4. الهجمات على سلاسل التوريد: استهداف أنظمة الشركات للحصول على معلومات سرية أو تدمير العمليات.

أصبحت الحروب السيبرانية تهديدًا عالميًا متناميًا مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، ما دفع الدول إلى تطوير استراتيجيات دفاع إلكترونية متقدمة لحماية الأمن الوطني والاقتصادي.

وده كله يخلينا ان لازم نركز على أي تكنولوجيا جديدة وتأمين كامل لشركات الاتصالات علشان مايوصلش بينا الحال اننا نكون ضحية مثل لبنان وغيرها من البلاد احنا في حرب الكي بورد.

حفظ الله مصر من كل شر