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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبوالغيط عن حظر الكنيست عمل وكالة الأونروا: "سابقة خطيرة يجب التصدي لها"

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
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علق أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأونروا، قائلًا "قرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي لابد من التصدي لها، وإسرائيل ليست هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها.

وأضاف "أبوالغيط" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأونروا تأسست بقرار أممي عام 1949، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صدق على قانون يمنع نشاط الأونروا داخل إسرائيل، مثيرا قلقا دوليا حول تأثيره على الوضع الإنساني في غزة.

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من الضروري مساءلة موظفي الوكالة المتورطين في "أعمال إرهابية"، بينما اعتبر المفوض العام للأونروا القرار سابقة خطيرة. وأعربت دول حليفة لإسرائيل عن مخاوفها، فيما حذرت الأمم المتحدة من عواقب القانون على جهود الإغاثة.

 

الكنيست الإسرائيلي إسرائيل الأمين العام لجامعة الدول العربية الأونروا أحمد أبوالغيط الجمعية العامة للأمم المتحدة غزة