ياسر صادق ناعيا حسن يوسف: فقدنا نجمًا كبيرًا أمتعنًا بفنه الراقي وإطلالته المبهرة

نعى الفنان ياسر صادق، الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

ونشر الفنان ياسر صادق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بالفنان الراحل حسن يوسف معلقا، فقدت الأسرة الفنية اليوم نجمًا كبيرًا طالمًا أمتعنًا بفنه الراقي وإطلالته المبهرة الجان المصري خفيف الظل صاحب التاريخ الفني الطويل الحافل بروائع الأعمال الفنية العظيمة وقد كان لي الحظ والشرف أن ألتقي معه في بعض الأعمال الدرامية الفنان والنجم الكبير الأستاذ حسن يوسف الملتزم الخلوق المحب لآل بيت النبي.

وتابع: هنيئا لك يا حبيبي يوم انتقالك يأتي في الليلة الكبيرة من مولد الإمام الحسين عليه السلام لتكون في رحابهم بإذن الله في ذمة الله يا أستاذي العزيز داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك الجنة وأن يجمعك بمن أحببت.

يشار إلى أن الفنان حسن يوسف شارك فى العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها: "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها".

أما التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية.