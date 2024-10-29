غلق وتشميع 8 كافيهات مخالفة بحي الدقي| صور

شن حي الدقي حملة إشغالات مكبرة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق، حملة مكبرة لمواجهة إشغالات وتعديات المحال والمطاعم والكافيهات على الطريق العام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من إشغال كافيهات للطريق العام.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشملت الحملة عدد من الشوارع منها شارع حسين واصف، وميدان المساحة، والتحرير، ومشيل باخوم، وشارع السودان، وأسفرت الحملة عن إيقاف وغلق وتشميع 8 كافيهات مخالفة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.