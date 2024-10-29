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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"بحوث الصحراء": مزارعو تجمعات شمال سيناء يستلمون الأسمدة المدعمة للأراضي التنموية

مزارعي تجمعات شمال
مزارعي تجمعات شمال سيناء يستلمون الأسمدة المدعمة
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قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه في خطوة جادة نحو التنمية الزراعية في سيناء ووسط فرحه عارمة من مزارعي التجمعات الزراعيه لشمال سيناء تم استلام المقررات السماديه من الأسمده الخاصه بالتجمعات الزراعية،

وقام فريق عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الأسمدة على المنتفعين وفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة وتقدم المزارعون بالشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي على تلبيه مطالبهم بتوفير الاسمده المدعمة وانشاء الجمعيات الزراعية.

وأعرب المزارعون عن تقديرهم البالغ لهذه الخطوه التي تعد بمثابة التنمية الحقيقية لصحراء سيناء في ذات السياق تم تسلم المنتفعين  حصصهم السمادية من مركز الخدمات الزراعيه بالنثيله التابع لمركز بحوث الصحراء صباح اليوم وسط ترحيب وسعادة من الجميع.

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التجمعات الزراعيه لشمال سيناء استلام المقررات السماديه