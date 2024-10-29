سؤال برلماني لوزير الإسكان بشأن المطابق بالشوارع وإيجاد بديل يمنع سرقة أغطيتها

تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تغطية المطابق بالشوارع وإيجاد بديل يمنع سرقة أغطيتها.

وأشار منصور لقيامه سابقا بتقديم طلب إحاطة بعد سقوط الطفل ياسين فى بالوعة بجوار مركز شباب بالعمرانية، وقام بمخاطبة العديد من المسؤولين على مدار الخمسة أعوام الماضية وتم بالفعل الاستجابة والبدء فى تصنيع شبكة الحماية لمنع سقوط المواطنين فى المطابق حال سرقة الأغطية، وقام النائب بتجربتها بنفسه في حي العمرانية بالجيزة.

وأشار النائب لطلبه أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من قبله، حيث طالب بموافاته ببيان عن أعداد المطابق التي تم تركيبها في حي العمرانية ومحافظة الجيزة بصورة مبدئية وكذلك ما تم تركيبه في محافظات مصر المختلفة حفاظًا على ارواح المواطنين، وطالب أيضا بالبرنامج الزمني لتعميم الأمر على كافة المحافظات.

وجدير بالذكر أن النائب قام عام 2019 بتقديم 3 مقترحات للوزارة لعمل حماية للمطابق، وبالفعل استجابت الوزارة حينها وتم البدء في التنفيذ.