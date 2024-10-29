ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الغربية ينفي وجود عدوى بين طلاب مدرسة بطنطا

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدرسة عبدالله بن الزوبير التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية حالة من الخوف بين أهالي الطلاب أثناء خروجهم من المدرسة عقب تردد اشاعات  عن وجود عدوي داخل المدرسة بعد قيام ولية امر طالب بطلب جواب تأمين صحي واخطار إدارة المدرسة بأن نجلها مصاب بالتهاب رئوي ما دفع الأهالي الي اصطحاب أبنائهم ومغادرة المدرسة أثناء انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية  للبوابة نيوز  ان الامر مستقر ولا يوجد اية حالات وفاه للتلاميذ  كما اشيع الاهالي وهو ما ادي الي تخوف  أولياء الأمور  لاصطحاب أبنائهم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد علاء موسي مفتش البحث الجنائي والرائد احمد جمعه رئيس مباحث ثان طنطا  لمتابعة الحالة الأمنية وتهدئة الناس وصرفهم من أمام المدرسة.

التربية والتعليم بالغربية أولياء الأمور تعليم الغربية رئيس مباحث ثان طنطا