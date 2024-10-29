تعليم الغربية ينفي وجود عدوى بين طلاب مدرسة بطنطا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:58 م

شهدت مدرسة عبدالله بن الزوبير التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية حالة من الخوف بين أهالي الطلاب أثناء خروجهم من المدرسة عقب تردد اشاعات عن وجود عدوي داخل المدرسة بعد قيام ولية امر طالب بطلب جواب تأمين صحي واخطار إدارة المدرسة بأن نجلها مصاب بالتهاب رئوي ما دفع الأهالي الي اصطحاب أبنائهم ومغادرة المدرسة أثناء انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية للبوابة نيوز ان الامر مستقر ولا يوجد اية حالات وفاه للتلاميذ كما اشيع الاهالي وهو ما ادي الي تخوف أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد علاء موسي مفتش البحث الجنائي والرائد احمد جمعه رئيس مباحث ثان طنطا لمتابعة الحالة الأمنية وتهدئة الناس وصرفهم من أمام المدرسة.