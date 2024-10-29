جامعة مصر للمعلوماتية تنظم حملة للتبرع بـ"الدم" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " تبرع بالدم لإنقاذ حياة" بالتعاون مع المركز الاقليمي لنقل الدم بدار السلام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على مدار يومين داخل حرم الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية والطلاب.

وجرت حملة التبرع بالدم ضمن إطار برامج خدمة المجتمع التى تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، كونه عملا إنسانيا نبيلا يساهم في تعزيز التضامن الاجتماعي والصحة العامة وضمان تلبية احتياجات المرضى، بالإضافة لترسيخ قيم المسئولية المجتمعية لدى الطلاب.

وتطلق جامعة مصر للمعلوماتية حملة للتبرع بالدم بشكل سنوي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وترسيخ التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وكذلك نشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع حيث يعد الأمر واجب إنساني.

من جنبها قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية :" يسعدنا التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و المركز الاقليمي لنقل الدم بدار السلام، في عمل حملة للتبرع بالدم والتي تأتي انطلاقاً من إيماننا بأن مصلحة المجتمع هي مسؤولية مشتركة للجميع، ونحن في الجامعة نحرص دائماً على تحفيز الطلاب لمشاركة الإيجابية لتعزيز دورهم الفعال، مع نشر الوعي بينهم بأهمية التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع بصفته وسيلة مهمة تساهم في تحقيق أهداف التقدم والتنمية.

وأضافت الدكتورة ريم :" نستهدف من هذه الحملة غرس ثقافة العمل التطوعي في ثقافة الطلاب، وهو ما لمسناه بالفعل من خلال حرصهم على التبرع بالدم". كما قدمت الشكر لكل المشاركين في هذه الحملة القيمة.

وأوضح الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من أعضاء أسرة الجامعة، الذين حرصوا على التبرع بالدم، مساهمة منهم في تعزيز مخزون المركز الاقليمي بدار السلام والذي يحتاج بشكل دائم إلى توفير كميات كبيرة من الدم من مختلف الفصائل. لافتاً إلى أنه تم عمل إرشادات توعوية داخل حرم الجامعة حول أهمية التبرع بالدم، وأن هدا الأمر يعد يساهم في إنقاذ حياة إنسان، وهو أمر عظيم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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