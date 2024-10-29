أخر المستجدات في أزمة ثلاثى الزمالك بالإمارات.. شاهد

قضت محكمة أبوظبي، صباح اليوم الثلاثاء، بحبس عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ولاعبي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لمدة شهر، مع فرض غرامة قدرها 200 ألف درهم على كل منهم، جاء ذلك نتيجة اعتداء الثلاثي على أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، التي أقيمت بالإمارات.

وعلق المحامي محمد رشوان على الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة استخدمت أقصى درجات الرأفة في قضائها، وسيتم احتساب الفترة التي قضاها الثلاثي في الحبس من ضمن مدة العقوبة، التي تبدأ من 21 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر المقبل.

يتابع جمهور الزمالك الأوضاع عن كثب، وسط تساؤلات حول مستقبل اللاعبين مع الفريق بعد هذا الحكم.