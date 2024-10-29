بعد قرار حبس والدها.. كيف علقت نور عبد الواحد السيد؟

علقت اللاعبة نور عبد الواحد لاعبة فريق مسار وابنة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك، على خبر أزمة الحكم على والدها بشهر حبس وغرامة 200 ألف درهم.

وقالت نور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،" هذا الرجل استثنائي طوال السنوات التي لعبها مع الزمالك لم يرتكب أى خطأ وكان يحترم الجميع دائما، لقد عمل باستمرار بجد وبذل أقصى جهد لمساعدة هذا النادي.

واستكملت "أنا أدعمك يا أبي وعلينا جميعا أن نفعل نفس الشيء، تاريخك يتحدث عن نفسه، ما يحدث لكم الآن ظلم، ومن المخزي أن لا أحد يتحرك، كل ما يفعله هذا الرجل هو الدفاع عن لاعبيه، وهذه وظيفته".

وكان قد أسدل القضاء الإماراتي الستار على قضية ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا، ومصطفي شلبي ثنائي الفريق وذلك بحبسهم لمدة شهر وتغريم كل فرد منهم 200 ألف درهم إماراتي بعد أزمتهم في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري وتعديهم على فرد أمن إماراتي.

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