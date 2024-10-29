محافظ الجيزة يتفقد تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.. صور

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة تقدم نسب تنفيذ الأعمال بمشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير لرفع كفاءة الخدمات وإضفاء العناصر الجمالية، يأتي ذلك في إطار ما تشهده المنطقة من تردد للأفواج السياحية والزوار على المتحف المصري الكبير للاستمتاع بذلك الصرح الأثري في إطار التشغيل التجريبي له.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته أعمال استكمال تركيب بلاط الانترلوك لأرصفة المشاة وأعمال الزراعات والتشجير، موجهًا الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الاعمال لتقدم نسب التنفيذ ورفع النواتج والمخلفات دوريًا وتغطية كابلات الكهرباء بمواقع الأعمال الجارية.

وشملت جولة محافظ الجيزة معاينة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الأثري للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمراجعة تراخيص بعض الفنادق الواقعة بطريق المنصورية في المنطقة الواقعة بين فيصل والهرم للوقوف علي التزامهم بالاشتراطات المحددة للتشغيل.

كما عاين محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعته ليصل عرضه 15 م ورصفة بالتربة المثبتة بديل طبقة الأسفلت والأساس وسيتم تدعيمه ببلاط الأنترلوك وأعمدة إنارة للتسهيل علي أصحاب الدواب، موجهًا الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مع مراجعة أعمال مناسيب قواعد أعمدة الإنارة بالشارع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2 كم بداية من الطريق الدائري وحتى كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والتي تأتي أستكمالًا للمراحل السابقة بهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وفي إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والطرق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس، السكرتير العام ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعي، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وهاني شارد، نائب رئيس الجهاز للمنطقة الاستثمارية، وأحمد هجرس، مدير شبكات توزيع الكهرباء.