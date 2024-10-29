عراقجي يطالب مجلس الأمن بالوقوف في وجه إسرائيل لوقف الحرب بغزة ولبنان

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مجلس الأمن بالوقوف في وجه إسرائيل وإصرارها على مواصلة الحرب وقتل الأبرياء في غزة ولبنان.

وأكد عراقجي في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ويتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، ما تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.