“البحوث الزراعية” يطرح حلولاً مبتكرة للمكافحة الأمنة للآفات وحماية المحاصيل

نفذ مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث وقاية النباتات ورشة العمل "الفرمونات و دورها في المكافحة الآمنة للآفات" بحضور لفيف من قيادات الزراعة المصرية.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد بأن انعقاد هذه الورشة يأتي في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، نتيجة المستجدات المتلاحقة التي تتراءي بين حين وآخر، علاوة على الآفات الغازية والعابرة للحدود، و التغيرات المناخية والتي تؤثر على ديناميكية تعداد وظهور آفات جديدة، كلها عوامل تضع ضغوطاً هائلة على قطاع الزراعة بصفة عامة ووقاية النباتات بصفة خاصة نظرا لمسئولياته في التطوير المستمر لإستراتيجيات مكافحة الآفات لتتناسب مع هذه التحديات.

لذا أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نتبنى أساليب زراعية مبتكرة ومستدامة.

وأشار أن الفرمونات أداة فعالة في المكافحة المتكاملة للآفات تمكننا من مراقبة أعداد الآفات بدقة والتدخل في الوقت المناسب، و هذا النهج لا يحمي المحاصيل فحسب، بل يحافظ أيضاً على التوازن البيئي ويحمي التنوع الحيوي الضروري لاستدامة النظم الزراعية، كما ينتج عنه خفض متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية مما يؤدي إلى إنتاج غذاء أكثر أماناً وصحة، و يعزز الثقة في منتجاتنا الزراعية محلياً وعالمياً، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.

وافتتح الورشة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات الزراعية نيابةً عن الدكتور عادل عبدالعظيم مؤكداً على أهمية استخدام الفرمونات في إطار المكافحة المتكاملة للآفات كأحد الحلول الفعالة التي تساهم في تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.

وبالتالي المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، حيث تتميز بالانتقائية العالية في استهداف الآفات المحددة مما يساعد في التحكم في أعداد الآفات بطرق طبيعية وآمنة و عدم ترك أي آثار ضارة على المحاصيل أو التربة، وتقليل تكاليف المكافحة على المدى الطويل، وهذا يتماشى مع استراتيجية المركز في تعزيز برامج الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

ودعا المشاركين إلى تبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل توسع تطبيق هذه التقنية دعما للبحث العلمي والتطوير.

وأفادت الدكتورة نها عبدالجليل وكيل المعهد لشئون البحوث أنه تم استعراض أكثر من 30 ورقة علمية أوضحت الدراسات والتجارب العلمية و العملية، علاوة على المحاضرات العامة حول كيفية استخدام الفيرمونات في مكافحة الآفات وتحقيق توازن صحي في النظام البيئي الزراعي.

كما تم عمل مداخلات لخبراء متخصصين في هذا المجال من دولتي كندا و الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة زووم لتبادل المعرفة والخبرات، بحضور باحثو المعاهد والمراكز البحثية وأساتذة الجامعات المصرية.

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