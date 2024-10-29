نائب وزير الزراعة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأورمان| صور

تفقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، يرافقه المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، وبحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، ومسؤولي تحالف تطوير الحديقة وبيدرو سوتو، الاستشاري العالمي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

حيث تفقد نائب وزير الزراعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها في الحديقة واستمع إلى شرح من مسؤولي التحالف المصري حول جهود الحفاظ على الأشجار النادرة والمباني ذات الطابع التراثي والأثري في الحديقة.

وأكد المهندس أحمد عبد المعطي، رئيس القطاع الهندسي بالتحالف، أن الحديقة مستمرة في أعمال التطوير، وفريق العمل حريص في الحفاظ على كافة الأشجار والنباتات الموجودة بها، وجميع الأشجار مرقمة ومكودة، وهناك حصر بها، ولا يمكن بأي حال من الاحوال، إزالة أو قطع أي شجرة.

وأضاف، أنه في حال الحاجة إلى نقل بعض الأشجار، يتم ذلك بأسلوب علمي من خلال مختصين، علما بأن تكلفة عمليات النقل للأشجار، أعلى بكثير من تكلفة زراعتها من جديد،

وأوضح عبد المعطي، أن مايحدث حاليًا داخل حديقة الأورمان هي فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وفي هذا الإطار تم صندقة جزء من الأشجار النادرة الموجودة للحفاظ عليها لحين الانتهاء من أعمال التطوير وليس قطعها، لافتًا أن التحالف تسلم نحو 3000 شجرة بالحديقة وقام بأعمال التقليم على تلك الأشجار للحفاظ على حالتها، وتم صندقة حوالي 142 شجرة، وذلك للحفاظ عليها حتى الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة.

وأشار عبد المعطي إلى انه إدراكا للأهمية التاريخية والثقافية للأشجار وندرة النباتات الموجودة بحديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، فإن جميع أعمال الصيانة والتجديد الجاري تنفيذها تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الأخضر، وأننا نتعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلًا من تاريخ الحديقة، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات بما يناسب مع أهميتها الكبرى.

يذكى أن وزارة الزراعة نفت الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع الأشجار النادرة في حديقة الاومان بالجيزة، مؤكدةً أن مايحدث داخل الحديقة هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار وليس قطعها، وأن حديقة الأورمان بها حوالي 1200 نوع نبات وأشجار نادرة يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام وأن كل ما يتم حاليًا تهذيب وتقليم للأشجار،

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