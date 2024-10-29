ميتا تطور محرك بحث قائم على الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لمنصة فيسبوك، على تطوير محرك بحث خاص بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سعيها لمجاراة تطورات الذكاء الاصطناعي وابتكاراته، ويهدف هذا المشروع إلى تقديم إجابات سريعة وموثوقة حول الأحداث الجارية، ما يعكس التوجه الجديد للشركة لتقليل اعتمادها على محركي بحث جوجل وبينج.

وتأمل ميتا من خلال هذا المشروع تقليل اعتمادها على الخدمات التي تقدمها هذه المحركات، والتي تستخدم حاليًا في توفير المعلومات المتعلقة بالأخبار والرياضة والأسواق المالية لمستخدمي منصة "ميتا أيه.آي"، إن وجود محرك بحث خاص بالشركة قد يوفر لها خيارًا احتياطيًا في حال انسحاب جوجل أو مايكروسوفت من الاتفاقيات الحالية التي تتيح استخدام محركات بحثهما، وفقًا لما جاء بوكالة بلومبرج.

يذكر أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يعبر عن رغبة قوية في تحقيق استقلالية أكبر للشركة عن الشركات التكنولوجية الكبرى، ويُعتبر هذا التطور جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لميتا لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق التكنولوجيا.

ويسعى زوكربيرج الذي شعر بالاستياء من اعتماد ميتا على شركة أبل في الماضي، من خلال هذا التحرك لتوسيع نطاق الابتكارات التي تقدمها ميتا بعيدًا عن أي قيود قد تفرضها شركات خارجية.

ويعكس هذا المشروع التزام ميتا بتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس مع شركات رائدة مثل أوبن أيه آي، حيث إن نجاح محرك البحث الجديد قد يسهم في تعزيز موقف ميتا في السوق، ويساعد في خلق بيئة تكنولوجية تعتمد على حلول محلية مبتكرة، ما يعكس رؤية الشركة نحو مستقبل أكثر استقلالية في صناعة التكنولوجيا.