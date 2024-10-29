أشرف زكي ناعيا الفنان حسن يوسف: صاحب الرصيد الإنساني العظيم

نعي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد توقف فني دام لسنوات، ورحلة فنية حافلة بالأعمال، بين السينما والدراما والمسرح.

ونشر الدكتور أشرف ذكي علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل حسن يوسف، ليشارك بها جمهوره والمتابعين.

منشور الفنان أشرف ذكي

وعلق الدكتور أشرف ذكي علي الصورة "في ذمة الله الأخ الأكبر والصديق الغالي المحترم صاحب البسمة صاحب الرصيد الإنساني العظي، الفنان حسن يوسف".

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الاصدقاء الثلاثه، شياطين البحر، اجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، أنوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديدة، مسألة كرامة، زهرة وأزواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".