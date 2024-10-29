محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع تطوير مستشفى التل الكبير المركزي

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير بمستشفى التل الكبير المركزي، وذلك خلال جولته التفقدية للقطاعات الخدمية بمركز ومدينة التل الكبير.

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن مكونات المستشفى والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين وتعد ثاني أكبر مستشفى بعد المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتشمل الأعمال الإنشائية ٤ مباني على مساحة ٦٤٢٨ متر مربع، وتشمل المبنى الرئيسي، المبنى الإداري، مبنى الخزان والفرم والتعقيم ومبنى للأمن على مساحة أرض ١١٠٢٠ متر مربع وبطاقة استيعابيه ١٦٩ سرير.

وتحتوى المستشفى على أقسام الاستقبال والداخلي، العمليات، العناية المركزة، النسا، الحضانات، المعامل، قسم الأشعة والذي تم دعمه بجهاز رنين مغناطيسي، قسم للمناظير، قسم للعلاج الطبيعي، العيادات الخارجية، قسم للكُلى، وقاعات للمحاضرات، بالإضافة إلى الخدمات مثل المشرحة والمغسلة والتعقيم.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل ومتابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة، حيث تعد مستشفى التل الكبير المركزي ثاني أكبر مستشفى بالإسماعيلية بعد مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الخدمة الصحية لأهالي المحافظة بمختلف التخصصات الطبية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، التضامن الاجتماعي.