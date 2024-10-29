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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معهد المخطوطات العربية يفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي

معهد المخطوطات العربية
معهد المخطوطات العربية
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أعلن مجمعُ الملك سلمان العالمي للغة العربية بالمملكة العربية السعودية، عن فوز معهد المخطوطات العربية (ألكسو)، بجائزته الدولية، في دورتِها الثالثة لعام 2024م، فرع (أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية)، فئة المؤسَّسات. 

وتلقى الدكتور علي عبد الله النعيم، مدير المعهد المكلف رسالة تهنئة من الدكتور عبد الله الوشمي، الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي.

وورد في حيثيات الجائزة: "في فئة المؤسسات منحت الجائزة (فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية) لمعهد المخطوطات العربية، لتميُّز إسهاماته في خدمة اللغة العربية بجمع المخطوطات العربية من أنحاء العالم كله، ثم تصنيفها وحفظها بطرائق علمية حديثة. 

كما تضمنت الحيثيات، أن هذا بالإضافة إلى الطرائق التقليدية، تم إتاحتها لكل راغب في تحقيقها أو الاطلاع عليها، واستمر عمله الدؤوب على مدى ثمانين عامًا، وأقام دورات، وأسس برامج دراسية فنية تخصصية تمنح درجات علمية لتأهيل الباحثين في مجال التحقيق العلمي للمخطوطات، واتسم عمله بالمؤسسية، والإتقان، والتطوير المواكب للتقنيات المعاصرة.

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