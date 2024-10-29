وفاء عامر تنعى حسن يوسف

نعت الفنانة وفاء عامر الفنان الكبير الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية كبيرة ومشوار سينمائي ودرامي ومسرحي حافل بالأعمال الهامة

وقالت عبر صفحتها الشخصية فيس يوك حيث كتبت: "لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم الفنان العظيم حسن يوسف في ذمة الله أدعوله بالرحمة كان إنسان و فنان خلوق.. الفاتحة"

الجدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف أثري الساحة الفنية بالعديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها : "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها" .

وفى التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: " ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية .