خالد جلال ناعيا حسن يوسف: فقدنا قامة من زمن الفن الجميل

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الراحل حسن يوسف الذى رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ٩٠ عاما .

وقال المخرج خالد جلال، إننا فقدنا قامة فنية عظيمة، وفنانا من زمن الفن الجميل، استطاع بأسلوبه المميز أن يجد مكانة كبيرة فى قلوب المصريين والعرب جميعا، ندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

شارك الفنان حسن يوسف فى العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها : "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها" .

وفى التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: " ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية .