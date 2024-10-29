المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الفنان حسن يوسف

نعى الفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان الراحل حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، داعيا الله أن يرحم الفقيد ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل حسن يوسف؛ شارك في الأعمال المسرحية الآتية: "مقالب سكابان"، "قصة الحي الغربي"، "هات وخد"، "تصبح على خير يا حبة عيني".

وقدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "المغامرون الثلاثة"، "هدى"، "في بيتنا رجل"، "الزواج على الطريقة الحديثة"، "الخطايا"، "حكاية جواز"، "للرجال فقط"، "٧ أيام في الجنة"، "السيرك"، "التلميذة".

هذا بالإضافة إلى الكثير من المسلسلات منها: "إمام الدعاة"، "ليالي الحلميةج١،ج٢"، "الإمام المراغي"، "الإمام النسائي"، "قضاة عظماء ج١، ج٢"، "زينب والعرش"، "ألف ليلة وليلة"، "ابن ماجة".