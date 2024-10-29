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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة غرب القاهرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى شركة المقاولون العرب، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها الشركة بالمدن الجديدة غرب القاهرة، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان، كما تفقد موقف تنفيذ مشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر.

وناقش المهندس أمين غنيم، التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، مثل التأخير في تسليم بعض الأعمال، والصعوبات في توفير بعض المواد أو العمالة، موجهاً بضرورة الاتفاق على وضع حلول فورية وعملية لتجاوز هذه التحديات لاستكمال المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات.

كما عقد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعاً مع مسئولي مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات الجارى تنفيذها، ومراجعة استعدادات الجهاز وخططه لموسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، كما شهد اصطفافا للمعدات بجهاز مدينة 6 أكتوبر للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مياه الأمطار.

رافق المهندس امين غنيم، فى جولته، كل من المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس علاء نسيم، المشرف على أعمال الكهرباء والمحطات بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس الهيئة، ومسئولى جهاز المدينة.

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جهاز مدينة 6 اكتوبر ازالة مياه الأمطار - مياه الشرب والصرف الصحي