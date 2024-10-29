طبيبة توضح المستوى الطبيعى لهرمون التستوستيرون لدى الرجال فى سن الـ50

أوضحت الدكتورة لودميلا لابا المدير العام لمركز خودانوف الطبي والمتخصصة فى أمراض الذكورة عن المستوى الطبيعى لهمرمون التستوستيرون لدى الرجال فى سن الـ50 وتأثيره على الصحة العامة وفقا لما نشرته مجلة aif.ru.

وتقول: إن أداء جسم الرجل بصورة طبيعية من الضروري وجود هرمون التستوستيرون والشيء الأكثر أهمية هو أن هرمون التستوستيرون لدى الرجال يعزز تكوين الحيوانات المنوية واختلال مستواه مسؤول عن الإنجاب والتستوستيرون هرمون جنسي ذكري يمكن أن يتغير مستواه في سن الخمسين ما يثير العديد من الأسئلة والمخاوف لدى الرجال.

وتابعت، ينتج الجسم الذكري هرمون التستوستيرون في الخصيتين وفي الغدد الكظرية وهذا الهرمون مسؤول عن تطور الأعضاء التناسلية ونمو العضلات ومستوى الرغبة الجنسية كما يؤثر على نوعية حياة الرجل بما فيها الصحة العاطفية ومستوى الطاقة والحالة الصحية العامة، والمستوى الطبيعي "لهرمون الذكورة" لدى الرجال في سن الـ50 يتراوح بين 7.7 و27 نانومول/لتر وبالطبع قد يختلف هذا المؤشر وفقا للخصائص الفردية للجسم ونمط الحياة ووجود الأمراض وعوامل أخرى ويجب أن نعلم أن مستوى هرمون التستوستيرون يبلغ ذروته في فترة الصباح وينخفض في المساء.

وتسائلت لماذا ينخفض مستواه لدى الرجال حيث يبدأ مستوى هرمون التستوستيرون بالانخفاض مع تقدم الرجل بالعمر وهذه عملية طبيعية للشيخوخة، وهناك مصطلح غير طبي انقطاع الطمث لدى الذكور ولكن الانخفاض المفاجئ بمستوى التستوستيرون قد يكون مرتبطا بأمراض معينة (السكري، فرط نشاط الغدة الدرقية، وغيرها) وكذلك بنمط الحياة والحالة النفسية للرجل، والعلامات التي تشير إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون هي: (انخفاض الرغبة الجنسية- فقدان الكتلة العضلية-التعب وانخفاض الطاقة-حالات الاكتئاب- مشكلات في النوم).

وتشير الطبيبة إلى أنه إذا لاحظ الرجل مثل هذه العلامات لفترة طويلة فقد تكون مؤشرا على انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لديه.