رئيس الوزراء يصل إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا نتناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، حيث يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، ويرافقه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويشهد المُؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم، ويستقطب أكثر من 5 آلاف مُشارك و500 مُتحدث، من صناع السياسات والتنفيذيين، والمستثمرين، وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار، حيث يتناول عبر أكثر من 200 جلسة؛ موضوعات الاستقرار الاقتصادي، والتنمية العادلة، ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية، وغيرها من الشواغل العالمية.