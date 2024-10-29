صفاء أبو السعود تنعى حسن يوسف: فقدنا قيمة وقامة فنية وإنسانية عظيمة

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان الكبير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال النادرة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية وإنسانية عظيمة، فقد نجح الفنان حسن يوسف، خلال مشواره الطويل في أن يصنع إرثا فنيا عظيما ومبهرا وتاريخا ممتدا لن يمحيه الزمن بما قدمه من عشرات الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، والتي ساهمت بجدارة في بناء قوتنا الناعمة، وتأثيرها الكبير في تشكيل وعي ووجدان ملايين المشاهدين في أنحاء العالم العربي.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل حسن يوسف، اكتشفه الفنان حسين رياض، وقدمه كوجه جديد في فيلم "أنا حرة" مع الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عام ١٩٥٩، وانطلق بعدها حسن يوسف في المشاركة في العديد من الأفلام التي أصبحت من علامات السينما المصرية ومنها الزواج على الطريقة الحديثة، فتاة الاستعراض، الكدابين الثلاثة، أصعب جواز، الحسناء واللص، نمر التلامذة، ٧ أيام في الجنة، أم العروسة، مطلوب أرملة، حكاية جواز، الخطايا، شقة الطلبة، الثلاثة يحبونها، زقاق المدق، الزواج السعيد، في بيتنا رجل، صوت الحب، شاطئ المرح.

كما قدم الفنان الراحل العديد من المسلسلات التي كانت من علامات الدراما التليفزيونية منها ليالي الحلمية، محمد رسول الله، زينب والعرش، قضاة عظماء، الإمام المراغي، زهرة وأزواجها الخمسة، وإمام الدعاة.