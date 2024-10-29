عمر حسن يوسف ناعيا والده: "رحل والدي وحبيبي"

نعي الفنان عمر حسن يوسف، والده الفنان حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية كبيرة ومشوار سينمائي ودرامي ومسرحي حافل بالأعمال الهامة.

ونشر الفنان عمر حسن يوسف علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورا ينعى فيه والده.

منشور الفنان عمر حسن يوسف

وجاء المنشور: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف

وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر.

ولا نقول إلا ما يرضي الله

وإنا لله وإنا اليه راجعون

برجاء قراءة الفاتحة".

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الأصدقاء الثلاثة، شياطين البحر، إجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، انوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديده، مسألة كرامة، زهرة وازواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".