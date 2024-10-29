350 طالبة بجامعة سوهاج تشارك بفعاليات اليوم الرياضي للفتاة الجامعية

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، فعالية اليوم الرياضي للفتاة الجامعية ضمن مبادرة "100 يوم رياضة"، وفى إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى)، والتى تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية مهارات وقدرات كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من خلال تنظيم فعاليات تنمي القدرات البشرية وتطور مهارات الطلاب البدنية والعقلية، عن طريق الاهتمام بالرياضة وترسيخ فوائدها فى أذهانهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي لرفع معدلات النشاط البدني لطلاب الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص يوم رياضي لرفع معدلات النشاط البدني لدى فتيات الجامعة، وتشجيعهن على ممارسة الألعاب الرياضية، وتعزيز الوعي لديهن بمفهوم الرياضة وأهميتها على صحة الفرد والمجتمع، موضحاً أن إدارة رعاية الشباب نظمت يوم رياضي بمشاركة 350 طالبة، واقيمت الفعاليات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأشار الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن فعاليات اليوم الرياضي للفتاة الجامعية شمل العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية، حيث ضم ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة 3×3، تنس الطاولة، ألعاب القوى ( 100 متر عدو، دفع جله، وثب طويل )، بالإضافة إلى مسابقة BE FIT، وعدد من الألعاب الترويحية.

وأضاف أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه فى ختام اليوم الرياضي تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة، موضحاً أنه فى بطولة القدم الخماسي فاز فريق طالبات كلية الآداب بالمركز الأول ، كما حصل فريق طالبات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني، وفى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية حصل على المركز الأول فريق طالبات كلية التربية الرياضية، أما المركز الثاني ففازت به طالبات كلية التجارة.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه في مسابقة تنس الطاولة فردي فازت الطالبة آية محمود بكلية الآداب بالمركز الأول، وحصلت على المركز الثاني الطالبة منار مصطفي بكلية التجارة، أما فى ألعاب القوى فردي فازت الطالبة روان جمال بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول فى سباق العدو 100 متر حره، والمركز الثاني فازت به ناهد وليام بكلية الآداب، وفي سباق دفع الجله فازت حلمية حلمي بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، ودنيا عبدالعال بكلية الحقوق بالمركز الثاني، أما في مسابقة الوثب الطويل حصلت ناهد وليام بكلية الآداب على المركز الأول، وياسمين ابراهيم بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني.