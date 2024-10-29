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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بمشاركة 300 شاب وفتاة.. محافظ سوهاج يشهد مهرجان الشباب والرياضة للدراجات والمشي

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات مهرجان الشباب والرياضة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأطلق محافظ سوهاج إشارة بدء ماراثون الدراجات بداية من أمام نادي هيئة قضايا الدولة بالكورنيش الشرقي، وحتى ستاد سوهاج الرياضي، وإشارة بدء ماراثون المشي بداية من الكورنيش الشرقي، وحتى ديوان عام المحافظة، وقد شارك في المهرجان 300 شاب وفتاة من الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب .

وفى نهاية المهرجان تم عقد ندوة تثقيفية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة؛ للحديث حول انتصارات أكتوبر المجيدة، والدروس المستفادة من حرب أكتوبر، بحضور نائب المحافظ والمستشار العسكري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، استهدفت الشباب المشاركين في المهرجان .

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