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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير الكورنيش الشرقي على النيل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، على الشاطئ الشرقي للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و اللواء حسام حمودة، السكرتير العام.

أوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسي وأكشاك، ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 67%.

وأضاف عبد الحليم، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينه قنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفًا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل.

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