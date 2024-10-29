الخارجية الفلسطينية: حظر الاحتلال عمل الأونروا عدوان على الشعب والأمم المتحدة

أدانت فلسطين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن حظر الاحتلال عمل وكالة أونروا عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مطالبة الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة حظر الاحتلال عمل وكالة أونروا.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صدق على قانون يمنع نشاط الأونروا داخل إسرائيل، مثيرا قلقا دوليا حول تأثيره على الوضع الإنساني في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من الضروري مساءلة موظفي الوكالة المتورطين في "أعمال إرهابية"، بينما اعتبر المفوض العام للأونروا القرار سابقة خطيرة، وأعربت دول حليفة لإسرائيل عن مخاوفها، فيما حذرت الأمم المتحدة من عواقب القانون على جهود الإغاثة.