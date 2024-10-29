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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشغيل جهاز العلاج الإشعاعى الموضعى عالى الدقة بمركز أورام قنا ديسمبر المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال الدكتور أحمد جمال مدير عام مركز أورام قنا، إن المركز بصدد الانتهاء من كافة التدريبات الخاصة بتشغيل جهاز العلاج الإشعاعي، تمهيدا لبدء تشغيل الجهاز مطلع شهر ديسمبر المقبل لأول مرة بمحافظة قنا، وذلك عقب انتهاء الخبير الأجنبي من تدريب الأطقم الطبية والفنية على تشغيل الجهاز الأحدث على مستوى العالم، حيث أنه يمكن استخدامه في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحي.

وأضاف مدير مركز أورام قنا، بأن تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي بمركز أورام قنا سوف يسهم في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم، خاصه أعباء الانتقال إلي المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضي المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، والتقليل من قوائم الانتظار.

المحافظات المجاورة العلاج الاشعاعي بمحافظة قنا بدء تشغيل ديسمبر المقبل مدير مركز أورام قنا محافظة قنا مركز اورام