محافظ المنوفية يتابع معدلات الإنجاز بمنظومة المتغيرات المكانية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا من داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير الإدارات العامة للشؤون القانونية، مركز معلومات شبكات المرافق، وحدة المتغيرات المكانية.

واستعرض المحافظ آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على حصر كافة الحالات الغير قانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانونا علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وإعداد كشف لسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الحالات المخالفة التي تم إزالتها بقري المحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الجهات الأمنية بتكثيف الجهود وشن الحملات المكبرة للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالات الفورية ومنع أي تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين لاستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني، موجهًا بعقد لقاء آخر خلال أسبوعين لمتابعة ما تم من إنجازه علي أرض الواقع والإجراءات القانونية التي تم إتخاذها فى الحال للوصول إلى نسبة متغيرات صفر %.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا حفاظا على حقوق الدولة والشعب وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.