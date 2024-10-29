رئيس جامعة قناة السويس يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يوم الثلاثاء ، فريقًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال زيارتهم لكلية العلوم بالجامعة، حيث تم التحقق من استيفاء برنامجي علم الحيوان وعلوم البحار لمعايير الاعتماد البرامجي.

شهد اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

ضم فريق الجودة الدكتور ماجد عبد المحسن زكي، رئيس الفريق، وعضوية كل من الدكتورة ولاء أحمد مصطفى النحراوي، والدكتور أحمد محمد كمال، والدكتورة منى مبروك طه.

وشهد مراسم الاستقبال عدد من القيادات الأكاديمية بالكلية، منهم الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، والدكتور حمدي عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ووكلاء الكلية: الدكتورة شرين البنا وكيل الدراسات العليا، والدكتور الشاذلي عباس وكيل التعليم والطلاب، والدكتور رأفت عفيفي وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و الدكتورة ماهي عبد الفتاح غباشي، رئيس قسم علم الحيوان، والدكتور مجدي عبد المجيد العلواني، رئيس قسم علوم البحار.

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور بفريق الجودة، مشيراً إلى أن كلية العلوم تُعد من الكليات الرائدة في الجامعة وتتمتع بوجود ملحوظ على الساحة الأكاديمية الدولية بفضل تقدم علمائها في التصنيفات العالمية. وأضاف أن جامعة قناة السويس تضم 17 كلية و3 معاهد دراسات عليا، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض، مشيرًا إلى أن سبع كليات بالجامعة حاصلة على الاعتماد، وهي: العلوم، والزراعة، والطب، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة، فضلًا عن اعتماد برنامجي التربية الخاصة وعلم النفس، واعتماد برنامج الرياضيات والحاسب الآلي بكلية العلوم.

كما ذكر "مندور" أن كلية الصيدلة تقدمت للحصول على الاعتماد الدولي.

وأكد الدكتور مندور أن كلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وكلية العلاج الطبيعي تستعدان أيضًا للتقدم للاعتماد، وأن جميع كليات الجامعة تحتوي على وحدات لضمان الجودة، مما يعكس التزام الجامعة بتحقيق المعايير التعليمية المتقدمة، مشيراً إلى التطور الذي تشهده جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتي استقبلت هذا العام الدفعة الثالثة من طلابها، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا تعليميًا متقدمًا يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه، عبر الدكتور ماجد عبد المحسن زكي، رئيس فريق الجودة، عن سعادته وامتنانه بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الفريق من قِبل جامعة قناة السويس، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في تعزيز معايير الجودة الأكاديمية والارتقاء بمستوى التعليم.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على دعم المؤسسات التعليمية في تحقيق المعايير الوطنية والدولية، مؤكداً أن فريقه يسعى إلى تقديم كافة أوجه الدعم لكلية العلوم وبرنامجي علم الحيوان وعلوم البحار بما يضمن تحقيقهم لمستويات الاعتماد المطلوبة، مشيرًا إلى أن جودة التعليم تعتبر الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مصر.

وفي ختام الزيارة، توجه فريق الجودة إلى كلية العلوم، حيث قاموا بزيارة برنامجي علم الحيوان وعلوم البحار لاستكمال عمليات التقييم والتحقق من الالتزام بمعايير الاعتماد.