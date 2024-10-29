اختيار حازم الجندي عضوا باللجنة العامة في دور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختيار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضواً في اللجنة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وانتهى مجلس الشيوخ إلى تشكيل اللجنة العامة للمجلس، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، كما أعلن خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة القيم.

ووجه النائب حازم الجندي، الشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة مكتب المجلس، على اختياره عضواً في اللجنة العامة بالمجلس، معربًا عن سعادته بهذه الثقة، ومؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لأداء دوره في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الصالح العام.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بقانون رقم 2 لسنة 2021، تختص اللجنة العامة، بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

وبحسب اللائحة تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويتم دعوة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة، حيث تنص المادة رقم 27 على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.