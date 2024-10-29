محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة للراحل حسن يوسف: "أول من آمن بي وشجعني"

وجه الفنان محمد صبحي رسالة وفاء وتقدير للفنان الراحل حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية كبيرة ومشوار سينمائي ودرامي ومسرحي حافل بالأعمال.

رسالة الفنان محمد صبحي

ونشر الفنان محمد صبحي علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل حسن يوسف، ليشارك بها جمهوره والمتابعين.

رسالة الفنان محمد صبحي

ووجه رساله خاصه للفنان الراحل حسن يوسف وجاءت "إن لله وإن إليه راجعون، رحل الفنان الكبير والصديق الغالي حسن يوسف، أول من آمن بي وشجعني ودعمني بكل طاقته، كنا علي تواصل دائم".

وتابع الفنان محمد صبحي رسالته "رحلت عنا لكن فنك باق، وداعاً حسن يوسف، ستظل بسيرتك الطيبه، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك الله فسيح جناته، وأدعو الله أن يلهم أسرتك الجميلة ويلهم كل محبيك الصبر والسلوان، لن ننساك".

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الاصدقاء الثلاثه، شياطين البحر، اجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، انوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديده، مسألة كرامة، زهرة وازواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".