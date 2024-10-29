أبوبكر الديب يكتب: بعد إنقاذ 100 مليون إنسان من الفقر.. هل يصلح التحديث الصيني لمصر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 01:31 م

جمعني لقاء بعدد من المسئولين والخبراء المصريين والصينيين، في مؤتمر عقد في القاهرة، حول تجربة الصين في "التحديث النمط" وسألت السفير الصيني بالقاهرة، ليا ليتشيانج، عن معني المصطلح وأهميته، فأجاب بأن تحقيق التحديث يمثل هدفا مشتركا تسعى إليه كافة دول العالم، وإن الصين كأكبر دولة نامية في العالم، أكملت خلال عقود فقط عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، مما خلقت معجزة في التاريخ العالمي للتحديث، ،أن التحديث الصيني النمط حقق إنجازات عظيمة توصل إليها الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد دفع أثمان باهظة.

وعن الطابع الأساسي للتحديث الصيني النمط؟ وما الأهداف والتخطيطات والاستراتيجيات للتحديث الصيني النمط؟ وما تأثيره العالمي؟ قال إنه في ظل التغيرات الهائلة منذ قرن، أصبح السعي إلى التنمية والنهضة تطلعا مشتركا للصين ومصر، وغيرهما من الدول النامية، وتتخطى دول الجنوب العالمي خطوات ثابتة في استكشاف طريق تنموي يناسب الظروف الوطنية بالإرادة المستقلة.

وأضاف إنه في شهر يوليو الماضي، انعقدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، والتي وضعت تخطيطا شاملا لزيادة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني النمط.. وفي قمة بيجينج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في شهر سبتمير الماضي، طرح الرئيس شي جينبينج الرؤية ذات الست نقاط حول العمل الصيني الإفريقي المشترك للدفع بعملية التحديث، معلنا عن أعمال الشراكة العشرة للدفع بعملية التحديث مع الجانب الإفريقي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأخبرنا سفير الصين بالقاهرة، بأن العلاقات المصرية الصينية ستكون خلال الـ 10 سنوات القادمة أكثر إشراقا.

وفي رأيي، بما أن الصين هي الشريك الأول لمصر في النهضة التنموية التي شهدتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال اسهامات وبصمات الشركات الصينية في المشروعات القومية والعملاقة للبنية التحتية وفي الطرق والكباري وغيرها فلماذا لا نطرح السؤال حول هل يمكن تطبيق نمذج التحديث الصيني النمط أو ما يشابهخ في مصر؟.. والحقيقة إن التحديث الصيني النمط هو تحديث مع حجم سكاني ضخم، يزدهر فيه الشعب جميعا، ويتعايش فيه الإنسان والطبيعة في وئام، ويأخذ طريق التنمية السلمية بعيدا عن المنطق القائل بأن تطور القوى الإنتاجية خاضع لرأس المال، والذي يتبعه التحديث الغربي، وفي رأيي أيضا أن التحديث الصيني النمط من شأنه أن يساهم في التنمية العالمية بشكل عام وليس مصر فقط مع االحتفاظ بالهوية والبصمة المصرية.

وقد قدمت الصين نموذجا جديدا لحوكمة دولة إلى العالم يمكن التعلم منه وتسعى الصين جاهدة لجعل شعبها سعيدا ومزدهرا، وتوفير المشاريع في جميع أنحاء العالم وتحقيق العدالة والأمن والسلام العالمي.

وفي السنوات الأخيرة، أنشأت الصين أكبر نظام للضمان الاجتماعي، وأكبر نظام طبي وصحي، وأكبر نظام تعليمي في العالم، واستفاد جميع الناس من إنجازات التنمية، لقد تم انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص من براثن الفقر، وتم حل مشكلة الفقر المدقع تاريخيا وبالنسبة للعالم، فإن مهمة الصين الرامية إلى تحديث بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، أو ما يقرب من خمس سكان العالم، هي مهمة كبري وهذا الجهد الهائل لم يؤثر في الصين فقط بل بالعالم فالمسار الصيني نحو التحديث هو مسار للسلام والتنمية، والتعاون القائم على الكسب المشترك، والتناغم بين الإنسان والطبيعة، وليس التوسع الخارجي والنهب كما تفعل بعض الدول الكبري، فالتحديث الصيني النمط هو أكثر من مجرد مسألة القضاء على الفقر المدقع، فهو يعمل على تعزيز الرخاء المشترك، وبالتالي تقليص كل من الفجوة الهائلة في الثروة والتفاوت بين الناس.

وتعيش تجربة تنموية منذ 2016، حققت خلالها الدولة مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث حقق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، وتراجع معدل التضخم وانخفاض البطالة وانخفاض معدل الفقر وهي تتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي.