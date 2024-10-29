الحكومة العراقية: حظر عمل أونروا من قبل الاحتلال يهدد سلامة وحياة ملايين المدنيين

أدان العراق إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الحكومة العراقية، أن حظر عمل أونروا من قبل الاحتلال يهدد سلامة وحياة ملايين المدنيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صدق على قانون يمنع نشاط الأونروا داخل إسرائيل، مثيرا قلقا دوليا حول تأثيره على الوضع الإنساني في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من الضروري مساءلة موظفي الوكالة المتورطين في "أعمال إرهابية"، بينما اعتبر المفوض العام للأونروا القرار سابقة خطيرة. وأعربت دول حليفة لإسرائيل عن مخاوفها، فيما حذرت الأمم المتحدة من عواقب القانون على جهود الإغاثة.