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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات المنتدى الإقليمي لتحول أنظمة الغذاء بالمنطقة العربية بالأردن

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، بالعاصمة الاردنية عمان، والذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الاسكوا).

وينظم المنتدى تحت رعاية وزارة الزراعة الأردنية، بالتعاون مع الإسكوا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية، فضلا عن ممثلوا عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملفات الزراعة والأمن الغذائي، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق تحول نوعي في منظومة الأمن الغذائي بالمنطقة، وتنسيق الجهود بين الجهات المحلية والدولية.

وتعقد جلساته على مدار يومين، لمناقشة عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالنظم الغذائية، ومنظور المنظمات الدولية والاقليمية لها، وحالة النظم الغذائية في المنطقة العربية، فضلا عن سياسات تسريع تحول النظم الغذائية، وسبل تمويل هذا التحول، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالامن الغذائي في المنطقة.

ومن المقرر أن  يعقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه بالمنطقة، ولقاء مسئولي بعض المنظمات الاقليمية والدولية، لمناقشة سبل التعاون المشترك، ودعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة.

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