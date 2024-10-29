مصطفى شعبان ناعيا حسن يوسف: ترك إرثا فنيا وأدوارا استثنائية

نعى الفنان مصطفى شعبان، الفنان القدير حسن يوسف الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء

ونشر شعبان صورة للنجم الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب قائلا «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة الفنان الكبير الأستاذ حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا اليوم.. ترك خلفه إرثًا فنيًا لا يُنسى، وأدوارًا استثنائية رسمت البسمة وخلّفت أثرًا عميقًا في قلوبنا.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون».

يشيع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

حسن يوسف من مواليد 14 أبريل 1934، مثّل وأخرج العديد من الأفلام، واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي".

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب. كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023