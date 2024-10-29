عبد الله السعيد يخوض تدريبات فردية بعد انتهاء مران الزمالك

خاض عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فردية بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى السعيد تدريبات خاصة بالتسديد من الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، على مرمى محمد إيهاب، حارس الفريق الشاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.