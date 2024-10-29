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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الله السعيد يخوض تدريبات فردية بعد انتهاء مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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خاض عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فردية بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى السعيد تدريبات خاصة بالتسديد من الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، على مرمى محمد إيهاب، حارس الفريق الشاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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