أحمد السقا ينعى الفنان حسن يوسف: ورحل الولد الشقي

نعى الفنان أحمد السقا الفنان حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد توقف فني دام لسنوات، ورحلة فنية حافله بالأعمال، بين السينما والدراما والمسرح.

ونشر الفنان أحمد السقا علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل حسن يوسف، ليشارك بها جمهوره والمتابعين.

منشور الفنان أحمد السقا

وعلق الفنان أحمد السقا علي الصورة "رحل الولد السقي، الفنان القدير حسن يوسف كان دائما رمز للبهجه والعفوية والابتسامة، وجزء من ذكرياتنا الجميلة، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويجعل مثواك الجنه، ويلهم اهلك ومحبيك الصبر والسلوان علي فراقك".

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الاصدقاء الثلاثه، شياطين البحر، اجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، انوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديده، مسألة كرامة، زهرة وازواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".