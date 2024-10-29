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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لعبدالشافي على هامش مران الزمالك

محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
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واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عبد الشافي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات منفردة بالكرة على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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