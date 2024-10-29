مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا

أدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

واعتبرت مصر حظر الأونروا جزءً من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أن حظرها يعد استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وحددت مصر رفضها المطلق لجميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة وتعويض اللاجئين، مطالبة المجتمع الدولي والمنظومة الأممية بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة.

واستنكرت النهج الإسرائيلي بتقييد جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات الإسرائيلية، مشددة على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.