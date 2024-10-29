وزير الشباب يستقبل الطفل أنس حسين ويعلن انضمامه لكابيتانو مصر

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انضمام الطفل أنس حسين إلى المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم كابيتانو مصر فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكان الطفل أنس حسين وخلال لقائه رئيس الجمهورية على هامش احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية أبدى حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

من جانبه، عبّر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بلقاء الطفل أنس، وأكد على الدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية للمنظومة الرياضية والشبابية ومتابعة فخامة الرئيس لكافة الجهود المبذولة من أجل تلبية متطلبات الشباب مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم وتطوير المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق طموحاتهم.

وقد أبدى الطفل أنس حسين سعادته بهذا اللقاء، معرباً عن تطلعه للانضمام إلى مشروع "كابيتانو" لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعباً رياضياً بارزاً، وهو ما ينعكس إيجابياً على مسيرته الشخصية والرياضية في المستقبل.