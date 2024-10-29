مسجلا 3735 جنيها للجرام.. عودة تعافي أسعار الذهب في مصر

يشهد سعر الذهب المحلي اليوم الثلاثاء، تداولات إيجابية، وذلك بعد التراجع الذي اختبره يوم أمس بسبب عمليات البيع لجني الأرباح متأثرًا بتحركات سعر الذهب العالمي الذي يعد المؤثر الأساسي حالياً على حركة سعر الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند 3740 جنيها للجرام ليتداول عند المستوى 3735 جنيها للجرام وقت كتابة التقرير، وذلك بعد انخفض يوم أمس بمقدار 3 جنيهات حيث أغلق عند 3727 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3730 جنيها للجرام.

ويذكر أن سعر الذهب المحلي قد استمر في التراجع يوم أمس وصولا إلى أدنى مستوى عند 3717 جنيها للجرام قبل أن يتعافى قبل الاغلاق ليقلص خسائره.

والسبب في التراجع الذي شهده سعر الذهب المحلي يوم أمس هو عمليات البيع لجني الأرباح التي شهده سعر الذهب العالمي يوم أمس، واليوم عاد السعر إلى التعافي من جديد ليتبع حركة السعر العالمي الذي يؤثر بشكل رئيسي على سعر الذهب المحلي حالياً.

هذا وتترقب الأسواق زيارة صندوق النقد الدولي في بداية شهر نوفمبر للعمل على مراجعة برنامج الإصلاح بعد مطالة الحكومة المصرية بذلك بسبب تداعيات تأثير الإجراءات الإصلاحية على الشعب وارتفاع مستوى المعيشة.

وقد صرحة شركة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه قد يحدث تساهل من قبل صندوق النقدي الدولي مع مصر في مفاوضات تعديل برنامج الإصلاح، والعمل على تطويل مدة تطبيق الإصلاحات.

توقعات أسعار الذهب

عاد سعر الذهب العالمي إلى التداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله، وذلك قبل صدور بيانات هامة هذا الأسبوع من شأنها أن تؤثر على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار الطلب على الملاذ الآمن في التزايد مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

عاد سعر الذهب المحلي إلى التداولات الإيجابية اليوم الثلاثاء وذلك بعد تراجع يوم أمس بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على أونصة الذهب العالمي، واليوم قد يعود السعر إلى التماسك من جديد بدعم من حركة إيجابية على السعر العالمي الذي يعد المحرك الأول للسعر المحلي حالياً.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليلامس تقريباً قمته التاريخية ليتخطى خط المقاومة الصاعد مجدداً، الأمر الذي يهيأ الأسواق لاختراق قمته السعرية وتسجيل مستوى تاريخي جديد وذلك بعد أن استجمع المزيد من الزخم الصاعد، ومع اختراق قمته الحالية يستهدف المستوى 2780 دولار للأونصة ثم المستوى 2800 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

بعد أن تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى أدنى مستوى يوم أمس عند 3717 جنيه للجرام عاد اليوم إلى التداول عند المستوى 3740 جنيه للجرام في محاولة لتجميع الزخم الصاعد من جديد مستفيداً من الزخم الذي تكون من عمليات البيع الخيرة لجني الأرباح، ويبقى المستهدف حالياً هو إعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة فوق 3750 جنيه للجرام واختراقها مستهدفاً 3800 جنيه للجرام.