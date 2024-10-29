حسين فهمي ينعى حسن يوسف: صديق عزيز وفنان كبير

نعى الفنان حسين فهمي رحيل الفنان حسن يوسف، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة فنية حافله بالأعمال، بين السينما والدراما والمسرح.

نعي الفنان حسين فهمي

ونشر الفنان حسين فهمي علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل حسن يوسف، ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان حسين فهمي

وعلق على الصورة "انعي بكل أسف الزميل والصديق العزيز الفنان الكبير حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح اليوم، واتمني من الله أن يرحمه ويغفر له ويمنحنا وأهله الصبر ويلهمنا السلوان".

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الاصدقاء الثلاثه، شياطين البحر، اجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، انوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديده، مسألة كرامة، زهرة وازواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".