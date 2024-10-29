ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب لتسجل تدفقات بمقدار 12.2 طن

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر بمقدار 14.7 طن من الذهب، ليتبع ارتفاع آخر خلال الأسبوع السابق بمقدار 23.9 طن من الذهب والذي سجل أعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2023.

ووفق التحليل الفني لجولد بيليون، فإنه على الرغم من أن أسعار الذهب القياسية قادت صناديق الاستثمار في الذهب في المنطقة الأسيوية التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمي لتسجل تدفقات بمقدار 12.2 طن، تليها صناديق أمريكا الشمالية بمقدار 4.5 طن بينما سجلت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات بمقدار 1.9 طن من الذهب.

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر، كما أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14319 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 4549 عقد.

ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن إلى جانب استقرار توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في نوفمبر.

عادت أسعار الذهب العالمي للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وانتظار الأسواق لصدور بيانات هامة هذا الأسبوع قد تحدد مسار أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 2757 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2741 دولار للأونصة.